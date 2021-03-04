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空地雜草垃圾無法管？南投縣環保局祭出檢舉獎金

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣閒置空地常長滿雜草、堆放垃圾，環保局將提供檢舉獎金，改善市容景觀。記者江良誠／攝影
南投縣閒置空地常長滿雜草、堆放垃圾，環保局將提供檢舉獎金，改善市容景觀。記者江良誠／攝影

南投縣不少空地閒置雜草叢生、垃圾堆積，南投縣環保局稽查，地主卻沒積極改善，影響環境衛生。南投縣環保局長方信雄說，為了整頓市容，環保局除加強取締，地主如不善盡維護責任，環保局接獲民眾檢舉將依法告發，並提供檢舉人5%至30%罰鍰金額做為獎金，並可連續告發，徹底整頓環境。

埔里鎮王先生說，他住處旁有塊私人空地，地主圍起來卻長期不整理雜草叢生，蚊蟲越來越多。他曾向環保局檢舉，但環保局認為空地只有雜草沒有垃圾，就不宜認定有影響環境衛生或汙染環境行為，讓他相當困擾。

南投市張姓男子說，市區有土地閒置十多年，雜草、建築廢棄物、垃圾相當髒亂，但十多年地主只被取締兩次，罰了2400元。但有男子有2小時內抽了22根香菸，隨手亂丟菸蒂，遭錄影檢舉，被開出22張罰單裁罰2萬6400元。空地垃圾對環境影響很大，十多年只罰2次，亂丟菸蒂卻被罰22次，讓他覺得相當不公平。

南投縣長林明溱也認為空地雜草垃圾影響南投縣景觀，今年投下經費整頓道路分隔島，清除雜草種植花卉，希望讓遊客感受觀光首都新形象。

南投縣環保局長方信雄說，針對閒置空地影響環境，將針對稽查熱區重點列管，其實，依照廢棄物清理法規定，閒置土地雜草、垃圾、廢棄物影響環境衛生，除了環保局人員稽查外，民眾也可拍照、錄影具名檢舉。

一旦確定開罰，依照比例提供檢舉獎金，如果地主或所有人還是不改善，還可連續告發，希望地主能善盡管理責任，維護環境衛生，也希望民眾一起監督，維持南投縣整潔景觀。

南投縣閒置空地常長滿雜草、堆放垃圾，環保局將提供檢舉獎金，改善市容景觀。記者江良誠／攝影
南投縣閒置空地常長滿雜草、堆放垃圾，環保局將提供檢舉獎金，改善市容景觀。記者江良誠／攝影
南投縣閒置空地常長滿雜草、堆放垃圾，環保局將提供檢舉獎金，改善市容景觀。記者江良誠／攝影
南投縣閒置空地常長滿雜草、堆放垃圾，環保局將提供檢舉獎金，改善市容景觀。記者江良誠／攝影

廢棄物 建築

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