中捷守護市民通勤通學安全 九德、烏日站開放天橋通行

台中捷運綠線九德站、烏日站設有連通天橋，橫跨烏日區建國路，台中捷運公司今天宣布，即日起每天6時至21時開放九德站及烏日站連通天橋及非付費區，民眾及學生可利用天橋跨越建國路及台鐵，不僅避免穿越馬路的危險，還能縮短約3分鐘路程時間。

台中捷運公司表示，捷運九德站有2處出口，分別在建國路、興華街，建國路出口旁設有公車站牌，因公車站牌到十字路口有段距離，有些民眾下車後直接橫越建國路，再走供機車通行的「錢鼠洞」，進入中華路及中山路，建國路車流龐大，經常險象環生；烏日站出口則分別設在建國路、平等路，目前民眾多使用斑馬線穿越建國路及人行地下道穿越台鐵。

中捷指出，經過實測，原本從建國路出口走到興華街出口約需5分鐘，開放天橋後，出口互通只需2分鐘，省下一半以上時間，大幅滿足烏日地區民眾及學生通勤、通學需求。

台中捷運目前開放松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站、九德站及烏日站7站非付費區供民眾使用。另外，松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站5站也提供雙十公車市民限定綁卡服務，歡迎多加利用。