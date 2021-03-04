愛心企業採購鳳梨支持台灣果農 議員施志昌牽線送據點

中國大陸暫停進口台灣鳳梨，台灣各界開始紛紛採購台灣鳳梨，龍揚交通有限公司採購3000公斤鳳梨，一方面送給員工，另外在台中市議員施志昌牽線下贈送給大甲、大安與外埔19處社區照顧關懷據點。

台中市議員施志昌今天和甲安埔三公所，文武里長葉淑惠到大甲五里聯合社區活動中心，為文武社區照顧關懷據點送鳳梨，與長輩同樂。

施志昌表示，龍揚交通公司為了支持台灣在地鳳梨果農，買3000公斤鳳梨，一部分贈送給公司內員工，並且透過他牽線分送給大甲十處、大安3處與外埔6處，共19處的社區照顧關懷據點，用採購優質的台灣鳳梨支持台灣農民，也讓據點的長輩吃得更健康營養。