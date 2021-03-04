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愛心企業採購鳳梨支持台灣果農 議員施志昌牽線送據點
中國大陸暫停進口台灣鳳梨，台灣各界開始紛紛採購台灣鳳梨，龍揚交通有限公司採購3000公斤鳳梨，一方面送給員工，另外在台中市議員施志昌牽線下贈送給大甲、大安與外埔19處社區照顧關懷據點。
台中市議員施志昌今天和甲安埔三公所，文武里長葉淑惠到大甲五里聯合社區活動中心，為文武社區照顧關懷據點送鳳梨，與長輩同樂。
施志昌表示，龍揚交通公司為了支持台灣在地鳳梨果農，買3000公斤鳳梨，一部分贈送給公司內員工，並且透過他牽線分送給大甲十處、大安3處與外埔6處，共19處的社區照顧關懷據點，用採購優質的台灣鳳梨支持台灣農民，也讓據點的長輩吃得更健康營養。
文武里長葉淑惠表示，為了支持台灣鳳梨，在地鄉親也會用不同的方式給予支持，像是帶著家政班的媽媽們利用鳳梨製作不同的加工農產品，如煮雞湯用的鳳梨醬與一般鳳梨果醬等，除了送給社區長輩，也做不同菜色給社區長輩享用。
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