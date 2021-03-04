彰化花季陣線來了 走台一線一次賞完三大美景

初乍暖還寒百花開，南彰化的木棉花、黃花風鈴木夾道綻放，竹塘鄉將舉辦第一屆水神傳說木棉花季，民眾到彰南遊玩，不妨沿著台一線（中山路）從埤頭鄉木棉花道、溪州鄉黃花風鈴木到竹塘鄉木棉花秘境，飽覽彰化春天繁花似錦的美麗。

鄉公所今天在竹塘鄉農會竹元家政教室廣場宣傳相關活動，安排幼童寫生、日式浴衣、農特產品和路跑的走秀，浴衣和路跑的模特兒由鄉公所主管擔綱演出，有模有樣，主持人刻意說：「原本路跑秀要跑半小時，因考慮縣長另有行程，不克全程觀賞，所以縮短跑3分鐘。」路跑主管露出捏一把冷汗的表情，讓縣長王惠美在台下笑開懷。

鄉長蔡碩任說，竹塘鄉木棉花道位在新廣村的河堤西側，長約250公尺，原本是農民種植用來乘涼，無心插柳成為竹塘鄉賞花秘境，紅花映照無垠藍天、四周水田綠色秧苗，美景自成一格，近年常有遊客前來拍照po網，促成鄉公所舉辦活動的動機。

蔡碩任又說，竹塘鄉的木棉花季與眾不同，木棉花道附近有一座水神廟，昔日濁水溪氾濫，洪水沖毀許多設施就是無法撼動水神廟，令人嘖嘖稱奇，所以鄉公所結合水神傳說和木棉花，還有附近的知名景點─九龍大榕公，民眾賞花之餘，可深入認識竹塘鄉地方特色。

王惠美肯定竹塘鄉公所植入文化元素舉辦活動，「各地舉辦花季，花都長得很差不多，作出旅遊市場區隔相當重要。」王惠美表示，不同文化可以讓活動特色鮮明，具備識別度，竹塘鄉公所的規畫和創意值得學習。

2021竹塘鄉水神傳說木棉花季歡樂路跑限額500人，昨天截止報名。本（3）月13日活動當天，唯有事前報名路跑者有抽獎權，鄉公所舉辦浴衣賞花體驗、親子童樂會、打卡送好禮等活動開放民眾免費參加，另有小農市場展售、鄉公所和鄉農會力薦必買的「竹塘三白」─白米、白洋菇、白蛋，。

彰南最著名的木棉花景觀首推埤頭鄉木棉花道，600多棵木棉花夾道綻放，延綿3公里，埤頭鄉公所參考中央流行疫情指揮中心指引，取消親子健行賞花，改為鼓勵民眾自由參觀。