鎮瀾宮7日辦祈雨法會 廟方：紀錄可上溯清朝

國內旱象未解，水情吃緊，農田水利署攜手大甲鎮瀾宮在7日辦理祈雨法會。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天表示，清朝即有祈雨紀錄，以誠懇的心祈求眾神庇佑，讓上天降下甘霖。

水情吃緊，新竹、苗栗及台中地區的自來水減壓時段，3日起延長至全日實施。因缺水危機，正值春耕時節，但第一期稻作部分休耕，等待3月春雨來臨前，農田水利署與大甲鎮瀾宮將在7日上午9時至11時在鎮瀾宮廟前廣場舉辦祈雨法會，出席者皆須穿著白衣。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤指出，「天無雨、人無步」（意指：上天不下雨，民眾無辦法），水利署行文邀請鎮瀾宮，和地方仕紳、信徒共同舉辦祈雨典禮，而清朝時即有祈雨紀錄；將請出二媽、貞節媽、神農大帝等神尊，共同舉辦祈雨典禮。

鄭銘坤指出，以誠懇的心，祈求眾神庇佑，讓上天降下甘霖，希望可帶來豐沛雨水，緩解農業、民生用水，也讓水庫可以解渴。

國立台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢指出，媽祖本為海神信仰，來到台灣後，因漢人拓墾關係轉變為農業神，農田在2月播種，而媽祖出巡多在此時，出巡時會帶來豐沛雨水而有了「雨水媽」之稱；祈雨儀式中，地方官員穿喪服代表謝罪之意，自責行為不當，祈求老天原諒可以降下雨水。

依據鎮瀾宮廟中文書記載，民國52年，久旱無雨，台中縣長何金生及大甲、大安、外埔、后里4鄉鎮及縣議員、鄉鎮民代表、鄉鎮農會理事長及總幹事等地方人士皆披麻帶孝，抬著媽祖、神農大帝的神轎，列隊到水尾河床設香案舉行祈雨儀式，約莫1小時後，上天降雨。