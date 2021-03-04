聽新聞
test
0:00 / 0:00
出門運動注意！大里、二林橘色警戒 中火6機組降載
環保署空氣品質監測網今天中午發布空氣品質指標（AQI），中部受到空汙影響，台中、彰化與南投三縣市13個空品測站中，台中大里、彰化二林等2測站為橘色警戒，建議敏感族群應減少在戶外劇烈活動；台中火力發電廠今天因應空汙，有6部機組配合空汙友善降載減排。
台電表示，台中火力發電廠10部機組今天的運轉情況為，3號機組環保停機，2號機組環保停機檢休，9號機組環保停機歲休，10號機組正常運作，其餘6部機組配合友善降載減排。
環保署空氣品質監測網今天中午發布的空氣品質指標（AQI）顯示，中部地區中彰投三縣市13測站中，台中大里、彰化二林等2測站為橘色警戒，建議敏感族群應減少在戶外劇烈活動，其餘測站均為普通等級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言