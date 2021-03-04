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出門運動注意！大里、二林橘色警戒　中火6機組降載

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中火力發電廠。圖／本報資料畫面、記者趙容萱攝影
台中火力發電廠。圖／本報資料畫面、記者趙容萱攝影

環保署空氣品質監測網今天中午發布空氣品質指標（AQI），中部受到空汙影響，台中、彰化與南投三縣市13個空品測站中，台中大里、彰化二林等2測站為橘色警戒，建議敏感族群應減少在戶外劇烈活動；台中火力發電廠今天因應空汙，有6部機組配合空汙友善降載減排。

台電表示，台中火力發電廠10部機組今天的運轉情況為，3號機組環保停機，2號機組環保停機檢休，9號機組環保停機歲休，10號機組正常運作，其餘6部機組配合友善降載減排。

環保署空氣品質監測網今天中午發布的空氣品質指標（AQI）顯示，中部地區中彰投三縣市13測站中，台中大里、彰化二林等2測站為橘色警戒，建議敏感族群應減少在戶外劇烈活動，其餘測站均為普通等級。

台中火力發電廠今天因應空汙，除3號機停機，2號機停機檢休，9號機歲休外，有6部機組配合空汙友善降載減排。圖／台電提供
台中火力發電廠今天因應空汙，除3號機停機，2號機停機檢休，9號機歲休外，有6部機組配合空汙友善降載減排。圖／台電提供

空氣品質 中火 火力發電廠

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