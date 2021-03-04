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差1席！二水農會變天 牽動明年鄉長縣長選舉

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣二水農會今天召開會員代表大會，進行理、監事選舉，現任派拿下理事4席輸給挑戰派5席，欲爭取連任總幹事的蔡文琳得面臨第二輪遴選。記者林宛諭／攝影
彰化縣二水農會今天召開會員代表大會，進行理、監事選舉，現任派拿下理事4席輸給挑戰派5席，欲爭取連任總幹事的蔡文琳得面臨第二輪遴選。記者林宛諭／攝影

彰化縣26鄉鎮農會今天召開會員代表大會，並進行理、監事選舉，其中選情相當緊張的二水農會現任理事長蔡瑞祥與總幹事蔡文琳面對來勢洶洶包括二水鄉代會主席藍世雄及前鄉長、前總幹事力聯合夾擊，最後現任派差一席被翻盤，將面臨第二輪遴選。

二水農會今天會員代表大會進行理、監事選舉，由於選情緊張，警方與農會還進行出入人員管制，警方也加強戒備，選舉結果9席理事中現任理事長蔡瑞祥等現任派拿下4席理事，而以二水鄉代會主席藍世雄為主的挑戰派拿下5席，3席監事中現任派僅拿下一席，挑戰派包括二水農會前總幹事陳奇煒也拿下二席監事，現任派慘被翻盤。

由於二水農會選舉摻雜先前鄉長選舉恩怨，偏綠的鄉代會主席藍世雄又結合前總幹事陳奇煒合力扳倒現任派，農會選舉結果更被視為下屆鄉長選舉前哨戰，甚至牽動明年縣長選戰，為二水政治版圖投下震撼彈。

由於現任派無法掌握理事席次，原本唯一登記遴選連任總幹事的蔡文琳是否能獲續聘出現變數，傳出藍世雄有意農會理事長之位，挑戰派有意推出身二水的南投議會秘書羅威騰參加遴選總幹事。

在農會服務41年的二水農會績優總幹事蔡文琳一路從基層、推廣股長等職務上來，任總幹事已12年，面對被翻盤的結果，他說選舉期間他一路苦戰，最後看到現任派僅以一票之差敗北，看到這樣的結果，覺得很心冷，是否會再登記第二輪遴選他還在考慮中。

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