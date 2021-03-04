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南投縣打擊菸害檢舉有獎勵 1年來成案400多件
看到有人在禁菸場所吸菸嗎？遇過商家販售菸品給未滿18歲者嗎？南投縣營造無菸環境，於2014年4月1日起公告擴大禁菸場所達205處，針對案內打擊菸害一起檢舉拿獎勵，衛生局指出，僅去年檢舉成案達400餘件，透過有效區隔吸菸區及非吸菸區，達到非吸菸者及吸菸者彼此尊重。
南投縣衛生局表示，推動縣內無菸環境，除在國家自然公園、風景特定區、森林遊樂區及自然教育園區的部分場所與公園綠地，劃出為除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區，全面禁止吸菸的場所，共計50處，其他自行公告如各級學校等無菸場域155處。
保健科說，6年前為宣導菸害防制，先公告縣內重要宮廟書院及公園共21 處，之後再進一步公告含高級中等學校以下共125 處，針對校門口、家長接送區、周邊人行道全面禁菸；今年辦理菸害防制法全民大執法活動，若民眾發現違法事項，可提供具體違法證據（時間、地點、照片及違規者基本資料），經查證屬實，即可獲取200或500元的等值商品獎勵。
南投衛生局強調，目前每個月至少2至3次，與警方及消防等相關單位進行八大場所菸害防制聯合稽查外，也與少年隊合作針對販菸業者進行稽查，尤其基於兒少保護措施，對青少年常去的場所進行日、夜間擴大稽查；與學校建立檢舉機制，若查獲吸菸學生者即可函送衛生局依法處置。菸害檢舉專線請撥打049-2203785 或 0800-531531。
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