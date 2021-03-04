影／改善台中市自由車場照明設施 年底前完工閃亮登場

台中市清水區鰲峰山公園內的「台中市自由車場」，是全國唯一 UCI(國際自由車總會)認證的木質賽道，台中市議長張清照再爭取改善台中市自由車場照明設備，中市府編列2180 萬元近期將施工，施作環繞跑道的智慧照明設施，方便選手夜間訓練及國際賽事競賽或表演，今年底可完工使用。

「台中自由車場」是國家自由車選手培育搖籃，歷經20年高度使用，木質賽道破損，張清照向市府爭取1.8億元整建完成，成為目前國內唯一有國際自由車總會認證的場地，2019年9月重新啟用，

啟用後立即有全運比賽，台中在10項自由車賽事中勇奪9金，成績耀眼，身兼台中市體育總會理事長的議長張清照，主張打造台中運動城，加碼爭取改善台中自由車場照明設備，市長盧秀燕支持，今天由市府運動局長李昱叡率施工單位在 台中自由車場簡報。

施工單位指出，這次施作環繞跑道的智慧照明設施包括投光燈具組23處、燈具設備箱、室外燈柱含燈架、燈桿基礎、燈具吊裝及調整、機電控制設備及設備安裝等，讓場地照度至少達到 1000(lux)以上，並取得 UCI 國際認證(第 2 級)，預計今年11 月完工。

張清照表示，原本跑道沒有夜間照明，無法進行夜間訓練，以後有夜間照明，方便選手夜間訓練，還可以配合國際賽事的競賽或表演需求。