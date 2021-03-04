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單車男南投大口吃鳳梨力挺 噎到進急診脫險

中央社 / 南投縣4日電

一名單車騎士行經南投市八卦山區休息時，用行動力挺當地鳳梨，疑未細嚼慢嚥就大口吞下，整塊長寬約5到6公分的鳳梨卡在食道與氣管交接處，稍不慎就會窒息，經急診夾出脫險。

中國大陸暫停進口台灣鳳梨，民眾紛紛力挺台灣鳳梨，衛生福利部南投醫院院長、肝膽腸胃科專家洪弘昌今天指出，一名47歲李姓男子想以行動支持，日前與朋友騎單車運動到南投市受命宮短暫休息時，向當地果農小販購買鳳梨並當場享用。

不料，李姓男子突然吞不下去，且胸口有異物堵住感，喝水也無法排除，感覺非常難受，立即就醫急診。

洪弘昌表示，事發當天雖是連續假日，但仍立即到院診療，李男應是吃鳳梨時沒有細嚼就吞下，經內視鏡檢查，發現整塊長寬約5到6公分鳳梨卡在食道入口5公分處，距口腔約22公分，夾出鳳梨後解除危機。

洪弘昌指出，這塊鳳梨卡在咽壁導致不適，因為卡在胸口上端，就在食道與氣管交接處附近，稍有不慎，會有窒息可能。

洪弘昌說，噎到時應停止進食，實施哈姆立克法急救並就醫，請勿聽信坊間喝醋、吞飯等方法；若自行處理不當可能使食物卡得更深，不易取出；若不慎嗆進氣管恐引起吸入性肺炎，甚至引起併發症。

洪弘昌提醒，長者、幼童、吞嚥能力困難者，進食應細嚼慢嚥，家屬也儘量在旁陪同，提供相對細碎食物，以免噎住。

消防署官網表示，實施哈姆立克法時，要讓病人倚靠在自己身上，一手握拳、一手抱住，對上腹部正中線用力按壓，直到異物被排除或是病人失去意識。

若病人體型較胖或為孕婦，建議按壓胸部；病人為1歲以下嬰兒，可使用拍背壓胸法。

最後，若病人已失去意識，或在哈姆立克法施救中失去意識，消防署指出，要改讓病人平躺，並開始進行心肺復甦術；若在過程中看到異物出現在病人口腔，可嘗試用手指移除。

鳳梨 哈姆立克 單車

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