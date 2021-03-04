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加強台61線彰化段交通安全 警擬設固定測速照相

中央社 / 彰化4日電

台61線快速公路日前傳出重大車禍，安裝的區間測速系統又傳出爭議停用；彰化警方指出，規劃在台61線彰化路段南北雙向共裝6支固定測速桿，目前先設置移動式測速照相取締違規。

台61線快速公路日前傳出重大車禍，20部大小車輛在北上254公里處發生追撞，造成2人死亡、8人受傷。警方研判事故原因為濃霧造成視線不佳，且沒有保持安全距離。

台61線沿線的區間測速系統傳出爭議被停用，又發生重大車禍，交通部公路總局人員昨天拜訪彰化縣警察局長許錫榮，針對台61線快速公路交通安全問題交換意見，公路總局人員除了請警方加強取締外，也討論是否增設固定式測速照相系統。

警方今天指出，台61線快速公路彰化路段行經彰濱工業區，常有大貨車及聯結車往來，加上路面起伏大，冬季又有強勁的側風，車輛在快速公路行駛，一不小心就容易發生車禍。

警方表示，為加強台61線的交通安全，初步規劃在彰化路段南北雙向設置各3支固定式測速照相桿，設置的地點還未確定，現階段則是在沿線不定點、不定時設置移動式的測速照相系統，加強取締違規。

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