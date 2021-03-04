影／花博后里森林園區將開放 再現「聆聽花開的聲音」

台中花博和去年台灣燈會地點的后里森林園區將重新開放，台中市府爭取變更為公園用地並整理後，本月12日植樹節將重新開放，第一期開放7.2公頃，保留花博原有的「聆聽花開的聲音」大型裝置藝術，和獲得建築獎的「四口之家」，預計24小時開放，保全24小時巡邏守護。

立委楊瓊瓔和台中市議員陳本添今天邀台中市府到后里森林園區簡報說明，植樹節當天開放的第一期園區，后里區長賴同一與多位里長到場，中市府養工處長彭岑凱簡報。

鼓岑凱表示，台灣燈會與台中花博二項大型活動在后里森林園區舉辦後，在台中市府與立委楊瓊瓔爭取下，去年底變更為都市計畫內公園用地，保留漂亮多元的原生植物，他說這座森林公園是少數可串連到火車站和不同園區的公園，已完成一期整建，園區內每條路都有路名，第一期預計採24小時開放，由保全巡視園區，園區內有廣播和警報系統，確保民眾安全。

立法委楊瓊瓔說，這座森林園區爭取二年後，終於有好消息，原有的軍方營區15公頃變更為公園用地，二階段開放，植樹節當天，台中市長盧秀燕將到場植樹正式開放第一階段7.2公頃，第二階段預計今年底或明年初開放，增設遊樂設施，地方建議增設停車空間和展覽場所，也請中市府列入參考。