台中大坑咖啡甘醇香 13日歡迎來品嘗

台中市咖啡產業發展協會為推展大坑生態觀光事業，13日將在大坑里福德祠前廣場舉辦「浪漫大坑、農鮮市集」活動，歡迎民眾前往。

台中市咖啡產業發展協會上午在立委莊競程服務處舉行記者會，現場除有虹吸式現煮台灣咖啡外，並展示帝雉咖啡、大坑魚丸伯、弄瓦手工餅乾、徐記竹筍包、東山竹藝班、阿勇手作等大坑地區特有的農特產品；包括台中市咖啡產業發展協會理事長劉敏華、立委莊競程、市議員曾朝榮、大坑里長曾朝瑝、中台科大校長陳錦杏等人都出席。

莊競程說，大坑咖啡經特殊手法烘焙過後甜度高、不酸澀、後韻回甘，喝過的人都回味無窮。去年他曾帶大坑冰滴咖啡與立委分享，大家都讚不絕口。

他說，未來將與市議員曾朝榮等人協助提供行銷平台，藉由舉辦市集、咖啡論壇、產官學結合提高曝光率，提升名氣與銷售，讓北區、北屯區在地最優質的農產品行銷全台拚經濟，帶動地方休閒觀光產業發展。

曾朝榮指出，舉辦大坑農特產品文創市集活動的目的，在吸引更多人認識大坑。大坑頭嵙山（中正露營區一帶）海拔約5、600公尺，非常適合種植咖啡。日據時期日本人就以大坑頭嵙山做為生產咖啡基地，產出的咖啡豆品質驚為天人，烘焙後風味特嘉，獲得日本天皇及皇室的喜愛，並用來招待外賓，從此台中大坑的咖啡園區被指定為供應日本皇室御用咖啡。

劉敏華表示，大坑咖啡農種植數量不多且分散，咖啡產量仍屬小量，目前協會正致力於提供平台以協助咖啡農產銷整合。

這次共有60攤共襄盛舉，除了有5攤的咖啡專區外，還包括美食飲品、特色小農、花卉園藝，以及文創商品區，希望遊客藉由參與假日市集活動，體驗大坑的自然生態及環境教育外，更能了解大坑的在地文化，認識大坑特有的農特產品，預計吸引3千人次參加。