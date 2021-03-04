為安全也不要嫌錢太多 彰化縣道139線新設固定測速桿

彰化縣道139線大彰路近年來車禍頻傳，雖然從去年10月起，從台74甲線路口至瑩光橋車禍最頻繁路段，速限從50公里調降為40公里，並加強取締違規超速，但去年仍奪走4條人命，創下歷年最高紀錄，彰化縣警察局因此決定在20.153K處，再新增一支固定測速桿，目前桿架已經架好，裝好儀器後，即可開張。

因重機競飆而車禍案件不斷的縣道139線，常引起社會矚目，依警方統計，警方去年在139線取締1萬3843件，但仍發生296件車禍造成4死265人受傷，相對於前年的231件車禍，增加65件，而死亡也從1人增加到4人，受傷人數261件則增加61人，顯見139線的車禍案件仍待有效改善。

彰化縣警局已在139線21K處設有一支固定桿測速器，並在肇事率高的前後區間路段，密集由員警以三腳架測速器機動取締，但仍難以遏止車輛競飆、壓車等危險駕車行為，因此縣警局交通隊決定在往彰化市方向的20.153K處，新設一支測速桿，目前桿架已設好，待裝入儀器後即可執行取締。

縣警局在139線21K處及20.153K各設置的固定桿測速器，相距約850公尺，正好位在所謂的139線「死亡彎道」區間，而139線21K處測速器是往芬園方向拍，去年共取締了7874件，位居全縣10大測速排行榜第3名，由於目前全縣既有的62處測速桿中，約有一半是空桿，也就是未裝儀器，但警方表示，139線這支新設固定桿一定會裝儀器，是「照真的」，是往彰化市方向拍，希望有這兩支測速桿前後布陣下，能有效減少車禍發生。

彰化縣警局交通隊表示，此一路段的汽機車速限是40公里，如果超過50公里就會被取締，機車超速處罰是從1200元起跳，汽車則是1600元起跳。