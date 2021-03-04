中捷藍線規劃報交通部 全線24.8公里設20站

台中市政府今天將捷運藍線綜合規劃報告書報請交通部審議，市府將積極爭取中央核定，辦理後續用地取得、設計及施工等階段作業，未來捷運藍線完工後，能串聯海線雙港核心地區，目前報請交通部的規劃路線，全長24.8公里，全線共計設置20座車站，包括8座高架車站、12座地下車站、1座五級維修機廠。

交通長葉昭甫指出，藍線串聯綠線，成十字軸網，再搭配鐵路、公車等大眾交通工具，提升公共運輸服務量，讓台中城鄉均衡發展，提供市民更豐富的生活圈與完善運輸服務，打造「捷運台中、富強城市」。

報請交通部的綜合規劃，與可行性評估的規劃內容，有所調整。葉昭甫表示，過龍井交流道後，將調整「沙鹿段」由地下改高架型式並增設1站，原預留站北移至沙鹿住宅區，增加服務範圍；「西屯段」為降低大肚山軌道坡度，由高架改地下型式並增設1站；舊市區原民權路段避免穿越民宅，調整路線將透過「疊式線型」改走台灣大道。

葉昭甫表示，捷運藍線是台中第二條捷運，2018年獲中央核定可行性研究計畫後，市府即依據可行性研究為基礎進行綜合規劃作業。

歷經2年的規劃籌備時間，邀集各府內、外相關單位進行溝通協調，也舉辦3場公聽會以蒐集民情，將規劃的內容更完善且貼近民眾以符合需求。

交通局解釋，舊市區原民權路段優化線型，避免穿越民宅，調整路線將透過「疊式線型」改走台灣大道，所謂疊式舉例來說，往台中港方向可能在地下2樓搭車，往火車站在地下3樓搭車的概念，類似北捷的設計。

今天報請交通部的綜合規劃，除將物價基準年從2015年調整至2020年以符合現況外，同時，交通局也參考近年核定的捷運計畫，核實檢討建設經費，並將可行性研究時未納入的台灣大道用地費納入總經費，依照市價更新用地費，目前預估總經費為1309億元。

葉昭甫表示，市長盧秀燕已宣布捷運綠線通車是今年市政第一要務，市府正嚴格把關各項審查力拚盡速恢復試營運及後續通車。