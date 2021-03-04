不給區間測速！西濱快將密集設固定測速桿 單彰化就6支

鑑於台61線西濱快速道路近來重大車禍頻傳，而區間測速又爭議多，交通部公路總局人員最近積極拜訪沿線各縣市警察局長，積極尋求合力改善，據了解，除請警方加強取締違規外，交通部也研議西濱大幅增設固定桿測速器，在拜會彰化縣警察局長許錫榮時，即表示將在彰化縣長約50公里路段，在南北向各設置3支固定測速桿，藉由高密度測速伺候下，減少車禍發生。

彰化縣警察局指出，為台61線西濱快速公路是全國第一條也是最長的南北快速公路，由於免收通行費，因此很多民眾作為國道1號及國道3號的替代道路，再加上沿線經過多個重要工業區、港口，大型車輛往來通行頻繁，加上路面起伏，側風強，更常會有濃霧籠罩，再有超速違規，即容易釀成重大車禍。

彰化警方雖將西濱快速道路列入取速超速的重點，卻因路肩空間不足，無法設置固定桿，如果以手持或移動式測速器取締容易危及員警安全，因此向交通部爭取在彰化路段設置區間平均速率監測系統，沒想到去年3月才上路，即因對時裝置出包，被迫撤銷所有已告發的3627件每件3000元的罰單，帶全台多數區間測速系統也都停用，送經濟部標準檢驗局檢定，此時又爆出多數系統是大陸生產，更讓區間測速全面恢復遙遙無期。

在區間測速停用後，台61線西濱快速道路254公里處在上月21日時，疑因濃霧影響行車視線造成20車連環事故，釀2死8傷悲劇；2月28日在清水路段也發生一輛油罐車，與前方一輛轎車發生追撞，造成轎車翻覆，車上一家4口受困；3月2日苗栗縣後龍南下路段，也發生3輛大型車追撞事故，造成2人受傷送醫。