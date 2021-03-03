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中捷通車快了！ 民進黨臨陣要求市府提中捷復駛報告

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市議會今天舉行程序委員會決定3月15日開臨時會。記者陳秋雲/攝影
市議會今天舉行程序委員會決定3月15日開臨時會。記者陳秋雲/攝影

台中市議會今天召開程序委員會，3月15日召開臨時會，各黨共提6個專案報告，將由議長核定公布。不過綠營議員質疑竟無中捷綠線改善進度報告，民進黨團總召謝明源晚間緊急更改，要求本次臨時會市府要提出中捷專案報告。

台中捷運綠線何時恢復試營運及通車？市長盧秀燕在這次市政會議強調「快了！」預料近日會明朗。

但今天市議會開程序委員會，不少為與會的議員事後才知道這一次臨時會沒有中捷報告，民進黨議員向總召謝明源反映，最後黨團決定撤掉女麗購洩露個資案，晚間決定改提中捷進度報告。

謝明源表示，在程序委員會前所有民進黨的議員都沒有任何人提案，因此原本黨團就沒有準備此案，有多位議員建議，北捷報告已送到市府手中，決定撤銷原本黨團要求的女力購資訊外洩專案報告，而改提出要求中捷綠線復駛專案。

台中捷運 民進黨 北捷

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