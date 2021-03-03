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田中復興社區共餐 鳳梨入菜行銷在地

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田中鎮復興社區關懷據點共餐活動也有鳳梨餐，復興社區早期盛產「山下鳳梨」，所以社區早就有在做鳳梨醬、鳳梨酵素、鳳梨乾等，成為社區的收入來源，今天長輩們大展廚藝，也將鳳梨入菜，用實際行動挺鳳梨農。圖／民眾提供
彰化縣田中鎮復興社區關懷據點共餐活動也有鳳梨餐，復興社區早期盛產「山下鳳梨」，所以社區早就有在做鳳梨醬、鳳梨酵素、鳳梨乾等，成為社區的收入來源，今天長輩們大展廚藝，也將鳳梨入菜，用實際行動挺鳳梨農。圖／民眾提供

中國禾陸禁台灣鳳梨輸入，各地吹起挺鳳梨農風潮，彰化縣田中鎮復興社區關懷據點共餐活動也有鳳梨餐，社區理事長吳幸茹說，復興社區早期盛產「山下鳳梨」，所以社區早就有在做鳳梨醬、鳳梨酵素、鳳梨乾等，成為社區的收入來源，今天長輩們大展廚藝，也將鳳梨入菜，用實際行動挺鳳梨農。

復興社區今天舉辦共餐活動，長輩們一人準備一道菜一起分享，更見鳳梨苦瓜雞、鳳梨蝦球等上桌，復興社區發展協會理事長吳幸茹說，八卦山脈田中鎮山腳路沿線早期種植很多鳳梨，所以她從2016年就開始推動鳳梨風華再現計畫，號召社區居民可以做各式鳳梨產品行銷社區。

吳幸茹說，鳳梨不只可吃鮮果，鳳梨皮可做鳳梨清潔酵素，酸一點的鳳梨可做果醬，還可做鳳梨果乾，整顆鳳梨利用價值極高。

田中鎮長洪麗娜今天也到社區和長輩共餐，她說，復興社區早期盛產土鳳梨，老一輩對鳳梨有特別情感，最近鳳梨行銷問題被討論，社區老寶貝們也做出鳳梨餐相挺鳳梨農，共餐活動特別溫馨熱鬧。

彰化縣田中鎮復興社區關懷據點共餐活動也有鳳梨餐，社區理事長吳幸茹（左一)和田中鎮長洪麗娜（左二）用鳳梨行銷社區。圖／民眾提供
彰化縣田中鎮復興社區關懷據點共餐活動也有鳳梨餐，社區理事長吳幸茹（左一)和田中鎮長洪麗娜（左二）用鳳梨行銷社區。圖／民眾提供

鳳梨 酵素

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