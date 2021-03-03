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水里鄉農會理監事選舉變天 影響三巨頭人選

中央社 / 南投縣3日電

南投水里鄉農會今天召開會員代表大會並完成理、監事選舉，現任派僅取得4席理事、1席監事，理、監事選舉都輸，農會權力結構變天，連帶影響農會「三巨頭」人選。

南投縣水里鄉農會今天召開會員代表大會進行理事、監事選舉，結果攸關農會理事長、常務監事推選及總幹事聘任，現任派這次遇不小挑戰壓力，事前就被認為戰況激烈，最後結果出爐，理事9席現任派獲4席，另外5席被挑戰派拿下；監事3席，現任派只獲1席。

現任農會理事長是國民黨籍南投縣議員蕭志全，挑戰派則有同黨的縣議員陳淑惠，且陳淑惠的兒子賴育佑要角逐農會總幹事，原本現任派在45席會員代表掌握過半優勢，應可進一步順利拿下過半理事、監事席次，不料現任派農會代表選前遭挑戰派挖角，導致農會權力結構變天。

對於選舉結果，蕭志全表示，原有會員代表席次優勢，不料挑戰派與民進黨籍水里鄉長陳癸佑陣營合作，選前挖牆角，導致現任派理、監事選舉都輸，陳淑惠同是國民黨縣議員，卻因農會選舉與綠營合作，不僅觀感不佳，也可能影響國民黨未來水里鄉長、縣議員選舉。

陳淑惠則說，政治沒有永遠朋友與敵人，水里鄉基層平時來往無藍、綠之分，只有面對鄉鎮市長、縣長、立委、總統等選舉時，才分藍、綠陣營，請現任派不要將農會選舉結果推給藍、綠，請先自我檢討「誠信」兩字，況且目前農會經營績效、人事等都不符期待，希望未來由在地人總幹事等經營團隊展現新氣象。

國民黨 民進黨

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