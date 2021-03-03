中市府總動員查驗瘦肉精 7170件64件待驗其餘合格

中央開放萊豬進口，台中市政府今年截至2月底，共查驗7170件，除64件送中央食藥署待驗中，其餘均合格。市長盧秀燕今主持食安會報強調，不管中央法令如何變動，市府只要查到不合格就公告，一切公開透明。

衛生局長曾梓展指出，曾梓展表示，為讓民眾清楚選購，台中市訂定「牛豬產品無瘦肉精金標章」鼓勵業者踴躍申請，截至昨日止，已有155家業者申請，其中65家業者通過核發無瘦肉精金標章，包括學校、餐盒廠及食材供應商、豬肉攤、老人福利機構、餐飲及烘培業等。

市府總動員，今年截至2月底止，針對進口源頭及製造業者、各大賣場超市、餐飲業者到校園、托嬰中心產後護理機構及長照養護機構、據點等場域，共查驗7170件，包括標示查核5164件、瘦肉精快篩1406件，全數合格，另600件牛、豬肉品送食藥署抽驗，其中536件合格，64件待驗。

此外，市府去年9月加強抽驗把關，共檢出8件牛肉肉品含微量萊劑，今年另檢出12件牛肉肉品含微量萊劑，均低於法規限量標準，衛生局把查驗結果主動揭露在「萊豬牛宣導專區」網頁。