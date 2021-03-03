獨居老人竟堆積1公噸垃圾 志工40人清出滿滿兩台車

一名集集鎮和平里的獨居長者，竟能製造產生將近1噸的垃圾，不僅住家內外都布滿垃圾與汙垢，過於髒亂的家中，同時彌漫陣陣的惡臭，鎮公所接獲通報後，今天在南投縣新媳婦關懷協會、南投縣榮民服務處協助下，募集10多位志工，共同前往協助清理居家空間，40多人合力下，花費3小時的時間，裝滿整整2台垃圾車，才讓原本堆滿垃圾及髒汙的住家回復乾淨樣貌。

集集鎮長陳紀衡表示，獨居老人住家有圍牆隔離街道，但踏入牆內的室外空間十分凌亂，地面布滿垃圾，同時有飲料空罐，又混有一般垃圾，甚至椅子、床鋪、洗手台都已殘壞不堪，也結滿蜘蛛網與積滿灰塵，經詢問老人回憶，推測堆置垃圾時間至少9年以上，清出垃圾580公斤、回收物310公斤，並由清潔隊派垃圾車清運，也解除長期以來左鄰右舍擔憂的衛生風險。

新媳婦關懷協會總幹事朱思美指出，近來公所接獲民眾檢舉，才得知獨居老人的特異行為，因此出動志工共40多人，由集集清潔隊提供手套、口罩、雨衣、鞋套等防護配備與打掃器具，前往老人住處，一進門就發現垃圾厚度至少30公分以上，大家出動鏟子，花費3個多小時，才清除大量垃圾，隔壁住家借用水龍頭，全面清洗地板與消毒，讓空間不再充滿臭味與髒汙，