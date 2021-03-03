水井乾涸 台中潭子20多戶居民飽受無水之苦

台中市潭子區東寶里內有20多戶居民長期使用地下水，受乾旱影響，水井乾涸取不到水，立委楊瓊瓔爭取補助、市府部分負擔，居民可望在2個月後能有乾淨自來水可用。

台中市潭子區東寶里內有20多戶住戶至今仍使用地下水，受乾旱影響，水井乾涸取不到水，居民飽受無水之苦。楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今天協調自來水公司及台中市經發局到場會勘。

東寶社區發展協會總幹事江英雄表示，本有70多戶使用地下水井取水，經共同水塔將水輸送到家戶裡面使用，現在部分住家裝設自來水，全部使用地下水的還有20多戶。今年受氣候乾旱，地下水井過年前已打不到水，居民不是提桶裝水，就是得向有自來水的鄰居借水，或是到外地買水使用，飽受無水可用之苦。

楊瓊瓔指出，20多戶居民長期無自來水可用，主因是無力支付高額管路引水費用，但長期飲用地下水恐威脅居民健康。

東寶里昌平路三段一帶供水延管工程，管路總長度700公尺，工程總經費新台幣1120萬元，楊瓊瓔向水利署爭取補助延管工程840萬元經費，台中市經發局長張峯源表示，市府負擔管線路修費280萬元，二個月後居民可飲用乾淨的自來水。

自來水公司第四區管理處副處長趙文燦表示，接管工程完成後，潭子地區自來水接管率將由99.69%，提升達99.75%。