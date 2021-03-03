活化鯉魚潭 南投縣擬斥資千萬打造光影夜遊景點

南投縣埔里鎮鯉魚潭有「小西湖」之稱，南投縣政府將參照大陸「印象‧西湖」行浸式夜遊演藝為概念，擬斥資6500萬元改善潭區環境，環潭設點打造3D、互動、浮空投影及光雕等聲光設備，並有真人演繹演出，盼以夜經濟串連帶動景區發展。

縣府指出，鯉魚潭環境幽美，有「小西湖」美譽，且擁龍、蝦、龜、鯉魚、蝙蝠、鷹、蜈蚣等七大穴位，各據一方，雖為地方津津樂道，但景區特色仍薄弱，又無觀光標的吸引遊客，為活化研究思考，認為可參照大陸西湖模式，今赴潭區現勘。

縣長林明溱說，杭州西湖結合山水實景，運用聲、光投射山水實景交相輝映，縣府也盼在鯉魚潭營造出日夜遊賞景點，已籌措約6500萬元經費，規劃很有看頭的「夢境‧鯉魚潭」環境營造計畫，並以每年吸引70萬人次付費遊客為目標。

觀光處表示，「夢境‧鯉魚潭」光影環境營造計畫融合新媒體藝術、實景演繹、動畫3D等元素，環潭設置演繹點，以AR擴增實境技術透過3D、互動、浮空、水幕投影及光雕等聲光設備，以及真人藝術演出，強化帶動當地觀光業態發展。

但就鯉魚潭整體環境改善所需土木建築施工，加上聲光電設備及演藝工程，第一次研擬計畫總經費高達1億4000萬元，所費不貲；林今會勘後認為，首次規劃內容仍有研議調整空間，還要解決停車問題，且至少要總經費縮減至億元以內。

觀光處表示，「夢境‧鯉魚潭」經費將由縣府自籌，後續也將依規畫狀況發包或分階段建置，未來會規劃收門票，也會有文創、市集、餐飲等服務，讓該園區成永續性景點，提供埔里、日月潭、清境等地區夜間旅遊景點，延長遊客停留時間。