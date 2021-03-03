台中潭子23戶無自來水 乾旱影響取不到地下水苦不堪言

台中市潭子區東寶里昌平路三段一帶仍有20多戶飲用地下水，受乾旱影響，水井乾涸取不到水，居民無水可用。立委楊瓊瓔及中市議員賴朝國今日協調自來水公司及中市府經發局到場實際丈量工程管路長度及經費，管路總長度700公尺，工程總經費1120萬元，經發局配合負擔管線路修費280萬元，經濟部水利署補置延配管線工程840萬元，解決無自來水問題。

立委楊瓊瓔表示，潭子區東寶里昌平路三段一帶還有20多戶居民長期無自來水可用，因住戶無力支付高額管路引水費用，只好取擷地下水度日，飲用地下水，更可能威脅居民健康，爭取到1120萬元經費，將在今年3月底前完成設計作業，可望在4月底就可讓23戶的居民有自來水可用。

東寶社區發展協會總幹事江英雄說，昌平路一段至三段，原本有70餘戶使用地下水井取水，再經共同水塔將水輸送到家戶裡面使用，其中部分住家也裝設自來水，目前全部使用地下水的還有20多戶，但今年受氣候乾旱，地下水井過年前已打不到水，致使用地下水井的居民飽受無水可用之苦，只能向鄰居借水或外地買水使用，甚至還有居民被迫臨時加裝抽水馬達，從1樓載水打水到3樓水塔，生活苦不堪言。

東寶里昌平路三段一帶供水延管工程，管路總長度700公尺，中市府經發局長張峯源承諾，透過立委楊瓊瓔協調向經濟部水利署爭取補助延管工程840萬元經費，加上市府負擔管線路修費280萬元，自來水接管工程才得以展開，昌平路三段一帶從無水到有水，靠的是多方力量的幫忙，2個月後居民可以飲用到乾淨的自來水，生活品質獲提升。

自來水公司第四區管理處副處長趙文燦說，為提升居民用水品質及善盡社會責任，全力協助居民申請接水，接管工程完成後，潭子地區自來水接管率將由99.69％，提升達99.75%，除少數偏遠獨立戶外，幾乎家戶都有自來水。