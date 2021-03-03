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大甲日南國中大樓被評定為危樓 300萬元設組合屋應急

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員李榮鴻議員爭取近300萬元施設組合屋應急，李榮鴻特助李文傑今天到現場會勘。圖／議員李榮鴻服務處提供
台中市議員李榮鴻議員爭取近300萬元施設組合屋應急，李榮鴻特助李文傑今天到現場會勘。圖／議員李榮鴻服務處提供

台中市大甲區日南國中大樓曾進行耐震補強工程，其中南棟大樓被評定為危樓，台中市議員李榮鴻爭取近300萬元經費設組合屋應急，李榮鴻特助李文傑今天辦理會勘，要求中央和台中市府能編預算，重建二棟大樓，維護師生安全和上課權益。

日南國中是大甲溪北地區重要學府，招收大甲區大安溪以北9個里的學生，李文傑說，日南國中軟體能力強，硬體方面卻沒跟著更新。

日南國中校長舒富男表示，北棟大樓2年前雖有進行耐震補強工程，但這棟大樓使用已逾52年，多處有龜裂甚至透光的情形，偶有水泥剝落很危險，希望中央跟市府能正視偏鄉的教學環境，儘速編列相關經費，學校也會儘快將計劃送至教育局核定，他感謝台中市長盧秀燕及市議員李榮鴻，就教室不足部分先設置組合屋應急。

中市教育局專員王順節表示，北棟大樓完成耐震補強，目前仍在使用年限內，他建議學校可做校舍整體規劃，讓未來北棟大樓拆除後可一起興建於南棟大樓原址，讓校地更妥善被利用，教育局也會協助學校轉教育部申請補助。

議員李榮鴻特助李文傑表示，日南國中南棟大樓及陶藝教室前年經土木技師公會評定為危樓，考量安全因素去年4月拆除南大樓，目前師生只能使用北側棟大樓及部分行政教室，嚴重影響教學品質，已向市府爭取近300萬元設置組合屋應急，希望中央跟市府能同步核定南大樓及北大樓兩期校舍的重建，讓校園可進行整體規劃。

台中市議員李榮鴻議員爭取近300萬元施設組合屋應急，李榮鴻特助李文傑今天到現場會勘。圖／議員李榮鴻服務處提供
台中市議員李榮鴻議員爭取近300萬元施設組合屋應急，李榮鴻特助李文傑今天到現場會勘。圖／議員李榮鴻服務處提供

台中市 教育局 教育部

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