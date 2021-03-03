好特殊的福利！彰化市公所為弱勢者安光明燈

每逢農曆年前後，很多人都會為家人安奉光明燈或平安燈，但對於經濟弱勢的低收入戶與獨居長者，求溫暖都不可得，根本沒能力為自己點燈，彰化市公所則首創為弱勢族群創辦免費安奉光明燈的福利，今年邁入第7年，今天起在國定古蹟威惠宮（聖王廟）辦理，讓弱勢者能繼續受到神明庇佑，以保一年平安順利。

彰化市長林世賢指出，依台灣民間習俗，個人或公司行號為了祈求身體、學業、事業、財運、消災解厄等各種不同需求，總會在年終歲末或農曆年前後，到寺廟安奉各種名目不一的燈座，例如「平安燈」、「光明燈」、「財神燈」、「福祿壽燈」、「太歲燈」等，祈求來年平安順心或財運亨通。

不過，「安燈」少則幾百元、多則上千元，對於經濟弱勢的低收入戶與獨居長者來說，卻是不小的負擔，為了讓弱勢族群也能得到神明庇佑，彰化市自2015年起，首開風氣之先，讓低收入戶與獨居長者免費在威惠宮安奉光明燈。

市公所指出，今年獨居長者部分，有79人接受安奉點光明燈，至於低收入戶部分，公所將另寄通知函與資料表，如有意願免費點燈者，可自即日起至3月31日，填寫好資料表送至威惠宮，公所將主動協助完成點燈。威惠宮每天開放時間為：上午8點至下午6點。