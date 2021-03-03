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大雅警分局獲2.7顆星負評 竟是隔壁麵店沒這款辣椒醬

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
大雅警分局。 圖／翻攝自google
大雅警分局。 圖／翻攝自google

許多消費者會在前往店家消費前閱讀Google評論參考，不過，台中市大雅警分局在Google評論只有2.7顆星負評，看了負評內容，竟因「旁邊的麵店沒有提供東泉辣椒醬」，給一顆星負評，另有網友說「喝開水沒辦法加冰塊，服務很差」、「對面鐵板燒太難吃了」，有些負評與警政業務無關，讓警方哭笑不得，覺得留言民眾很可愛。

大雅分局成立未滿一年，因應雅潭地區繁重的警勤業務，自去年從豐原分局分割而出。

大雅分局表示，在同仁共同努力之下，治、交安成績有目共睹，如整體刑案發生數不僅下降，破案率更提升近3.15%，整體破案率高達92.63%；交通方面，整體事故件數相較去年同期也已大大減少近500件，傷亡人數也大幅銳減，不少居民表示很有感。

大雅分局表示，針對這些評論，並不會多花時間加以著墨，分局同仁投以更多的精力與熱忱做好治安、交通工作。呼籲網路留言屬網友公開發表評論空間，分局無權強制予以限制，但為避免真正反映需求的民眾留言被無關評論洗板，希望網民保持理性發言，給予真正有需要的民眾一個表達訴求的乾淨空間。

台中市大雅警分局在Google評論只有2.7顆星負評，有些負評與警政業務無關，讓警方哭笑不得。圖／擷取自網路
台中市大雅警分局在Google評論只有2.7顆星負評，有些負評與警政業務無關，讓警方哭笑不得。圖／擷取自網路

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