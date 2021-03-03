大雅警分局獲2.7顆星負評 竟是隔壁麵店沒這款辣椒醬

許多消費者會在前往店家消費前閱讀Google評論參考，不過，台中市大雅警分局在Google評論只有2.7顆星負評，看了負評內容，竟因「旁邊的麵店沒有提供東泉辣椒醬」，給一顆星負評，另有網友說「喝開水沒辦法加冰塊，服務很差」、「對面鐵板燒太難吃了」，有些負評與警政業務無關，讓警方哭笑不得，覺得留言民眾很可愛。

大雅分局成立未滿一年，因應雅潭地區繁重的警勤業務，自去年從豐原分局分割而出。

大雅分局表示，在同仁共同努力之下，治、交安成績有目共睹，如整體刑案發生數不僅下降，破案率更提升近3.15%，整體破案率高達92.63%；交通方面，整體事故件數相較去年同期也已大大減少近500件，傷亡人數也大幅銳減，不少居民表示很有感。