水竹居張麗俊文物紀念館將改建 文物移至他處

收藏台中市已故作家張麗俊文物的「水竹居–張麗俊文物紀念館」，因後代有意改建，即日起停止開放參觀，文物將移往他處，若專家學者有研究需求，仍可提供閱覽。

生於1868年的張麗俊，字「升三」，號「南村」，晚號「水竹居主人」，為張達朝（張達京兄長）的後裔。張麗俊自13歲入漢學，受漢學教育長達15年，秀才出身的他在日治時期加入櫟社，工作之餘也做維續、教授漢文的工作，更主持修繕豐原慈濟宮，貢獻地方。

張麗俊位於台中市豐原區的故居「南村草堂」，在台中縣長廖永來時期被指定為「台中縣作家之屋第一號」，2001年6月25日揭牌，後續縣府以及縣市合併後的市府，未再指定作家之屋，「南村草堂」成為作家之屋的首例也是絕響。

張麗俊的「水竹居主人日記」，可窺見台灣早期的地方人文風貌，為珍貴的文化資產，也是豐富的學術研究史料，之前保存在張麗俊故居「南村草堂」中的「水竹居－張麗俊文物紀念館」，目前則收錄在中央研究院台灣史研究所台灣日記知識庫，可供民眾參閱。

張麗俊的曾孫張正魁表示，「水竹居－張麗俊文物紀念館」中收藏許多曾祖的照片、書籍、櫟社詩社往來詩文以及修繕豐原慈濟宮的文件等，但因屋宅老舊將進行改建，相關文物將移至他處，文物館不再開放參觀，但有專家要研究可供借閱，而「南村草堂」因內部有後代居住，僅提供學者研究，不開放團體參觀。

台中市文化局長張大春表示，雖未再成立作家之屋，但目前台中市作家的座談、聚會等，都在台中文學館舉行，作家典藏則在精武圖書館，目前市府極力爭取預算，修繕部分歷史建築，希望未來可供作家聚會、學術研討所用。