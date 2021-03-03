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請大甲媽幫祈雨 近60年未辦的祈雨法會周日鎮瀾宮舉辦

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽遶境去年起駕盛況。記者游振昇／資料照片
大甲媽遶境去年起駕盛況。記者游振昇／資料照片

農田水利署本周日將和大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會，在鎮瀾宮前廣場祈雨，請大甲媽祖幫忙，大甲媽祈雨法會已近60年未舉辦，國內去年開始乾旱缺水嚴重，政府與廟方再度攜手合作，自助也求神助，祈求降雨解決缺水危機。

據了解，本周日早上的祈雨法會將在鎮瀾宮前廣場舉辦，廟方設壇，鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤與董監事人員參加，也有信徒參與，參加法會都人被要求當天穿白色襯衫，大約500多人參加。

大甲媽祖每年遶境出巡期間常下雨，信徒稱這是大甲媽祖帶來的雨水，祈求來年風調雨順，據指出，大甲媽幫助祈雨的法會，至今已辦過3次，包括清朝年間、日據時期和民國52年，當時台灣乾旱嚴重，政府找廟方協助，安排法會向天祝禱，在大甲媽祖前祈雨，屢試不爽。

大甲媽遶境去年起駕盛況。記者游振昇／資料照片
大甲媽遶境去年起駕盛況。記者游振昇／資料照片

大甲媽祖 鎮瀾宮 遶境

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