請大甲媽幫祈雨 近60年未辦的祈雨法會周日鎮瀾宮舉辦

農田水利署本周日將和大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會，在鎮瀾宮前廣場祈雨，請大甲媽祖幫忙，大甲媽祈雨法會已近60年未舉辦，國內去年開始乾旱缺水嚴重，政府與廟方再度攜手合作，自助也求神助，祈求降雨解決缺水危機。

據了解，本周日早上的祈雨法會將在鎮瀾宮前廣場舉辦，廟方設壇，鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤與董監事人員參加，也有信徒參與，參加法會都人被要求當天穿白色襯衫，大約500多人參加。