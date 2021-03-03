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塗鴉塗到學校斑馬線師生傻眼 中市：復舊要3萬元會開罰
塗鴉塗到斑馬線，台中市議員朱暖英指出，228連假後，南屯區東興國小外側綠色斑馬線直到圍牆鐵門上，出現大片噴漆塗鴉，怵目驚心。台中市警方調閱路口監視器，已掌握塗鴉行為人，交通局表示將進一步向行為人求償，且綠斑馬須復舊。
朱暖英說，師生、家長對此感到錯愕，地面上紅色紊亂的噴漆，已影響用路人的視覺混亂，須重新鋪設，確保學童用路安全。她表示，行為人塗鴉竟然找上學校及斑馬線，破壞市容及交通安全，匪夷所思。重新鋪設綠斑馬線，同個所在要鋪設兩次道路標示，鋪設一條綠斑馬，須花3萬元。
交通局表示，此舉已違反道路交通管理處罰條例第82條，擅自設置或變更道路交通標誌、標線、號誌或其類似的標識規定，經警方調閱路口監視器，市府已掌握塗鴉行為人，交通局將進一步向行為人求償並恢復原狀。
環保局也說，將依廢棄物清理法第27條第2款，污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電杆、樹木道路、橋樑或其他土地定著物等，處1200元以上至6000元以下罰鍰，要求行為人恢復原狀，若未於期限內恢復，將按日連續處罰。
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