AI運用在醫療！台中榮總攜手廣達電腦打造智慧化醫院

台中榮總今天與廣達電腦簽署合作計畫備忘錄，攜手合作發展人工智慧醫療應用。台中榮總院長陳適安說，台中榮總團隊積極推展人工智慧運用於醫療領域，期許中榮與廣達攜手建構台中榮總智慧化醫院，結合資訊與通信科技產業，成為亞洲的尖端，並透過不斷提升醫療品質，造福民眾。

陳適安說明，廣達電腦以醫療雲端智慧平台、遠距醫療與健康照護雲端智慧平台、智慧醫療穿戴裝置以及人工智慧醫療雲運算整合平台技術為基礎，運用在台中榮總智慧醫院與智慧病房、醫療穿戴裝置導入、跨院區與跨醫療單位遠距醫療網、遠距居家健康照護、人工智慧醫療技術等醫療服務及數據醫學研究與臨床應用等。

臺中榮民總醫院於2021年3月2日由臺中榮民總醫院陳適安院長及廣達電腦股份有限公司林百里董事長共同簽署合作計畫備忘錄。中榮，廣達攜手合作發展人工智慧醫療應用，造福人類的新里程碑。

陳適安說，台中榮總團隊積極推展人工智慧運用於醫療領域，期藉AI醫療應用發展，加值運用於中榮智慧醫療照護。這幾年，廣達對於台灣智慧醫療的推廣非常的用心，幾乎與全國醫學中心都有專案合作。他在台北榮總推動智慧醫療，第一個簽約的就是廣達公司，很高興廣達團隊進入中榮，對中榮智慧醫療的發展是一件喜事。