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日月潭外來魚種入侵研判放生造成 南投縣將嚴格取締
近年來日月潭水域屢傳遭強勢外來種入侵，包括玻璃魚、紅魔鬼等，魚虎更是嚴重破壞日月潭的生態環境，縣府研判跟人為不當放生有關，倘未經核准擅自放生者，南投縣將依「南投縣放生保育自治條例」處新台幣10萬元以下罰款，呼籲民眾切莫以身試法，維持自然生態平衡。
南投縣農業處林務保育科表示，常見放生團體及民眾直接向鳥園、市場或是寵物店大量購買鳥類、烏龜、魚類進行放生，以拯救生物，其立意雖善，但這些動物在過程中被擠在狹小的空間內，或者放生的環境不合適生存，導致放生物種死亡，放生變成「放死」，反而違反「護生」初衷；若是放生外來入侵種生物，將造成生態浩劫。
日月潭本是台灣原生魚類的寶庫，潭魚、潭蝦產量豐富，舢舨及四角吊網漁筏，是傳統的捕撈方式，也成為日月潭特有景觀，漁家靠捕魚就可以過得生活無慮。只是日月潭發展觀光之後漁業逐漸沒落，這些箱網、草排也被忽視，更因為外來魚種入侵，包括奇力魚、總統魚一度瀕臨消失，近年魚虎繁殖更威脅水域生態。
縣府農業處表示，為維護生態環境及降低入侵物種的風險，將嚴格控管放生案件的申請並將研議管控措施，邀請民眾加入保育行列，發現放生行為，請立即通報當地派出所、警察局或農業處，以維護南投縣生態環境。
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