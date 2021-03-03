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員林辦綠化月森活市集 桂花、杜鵑花三千株樹苗免費送

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市公3月6日將在員林公園舉辦綠化月森活市集活動，將提供3000株樹苗供民眾免費索取，民眾周末可到員林公園領樹苗、逛市集，和欣賞公園的裝置藝術。 記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市公3月6日將在員林公園舉辦綠化月森活市集活動，將提供3000株樹苗供民眾免費索取，民眾周末可到員林公園領樹苗、逛市集，和欣賞公園的裝置藝術。 記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市公3月6日將在員林公園舉辦綠化月森活市集活動，將提供3000株樹苗供民眾免費索取，並邀請田尾知名店家「綠果庭院」規劃多肉盆栽DIY課程，歡迎民眾周末來領樹苗、逛市集。

員林市長游振雄說，彰化縣政府每年提供2000株樹苗讓民眾索取，反應相當熱烈，今年市公所再加購1000株樹苗，共3000株可供索取，提供兌換的植栽種類包括桂花、杜鵑花、樹蘭，也請民眾自備提袋索取樹苗，大家一起減少一次性塑膠袋的使用，落實垃圾減量隨手做環保，共同響應植樹活動。

綠化月森活市集活動時間從上午10時至下午4時30分，市集設攤店家包括有綠果庭院GreenLife、墨野花、南投仙肉本舖小艸窩、AS多肉 LOVE山城愛仙園、珍奇植物、Mingsing巧克力、胖子手作甜點、隆興園藝資材有限公司、雅顛綠意、在植物園裡喝咖啡、永藝綠靜手創工坊、滿樹、森、晴晴等。

活動當天更將安排多肉植物組盆DIY活動，市公所一公布報名訊息，立即秒殺額滿，沒報名到的民眾仍可逛市集買療癒盆栽，還有清潔隊的「樂圾通APP」、資源回收、垃圾減量宣導，可用資源回收物兌換宣導品。

盆栽 資源回收

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