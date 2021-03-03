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東豐自行車道旁黃花風鈴木盛開湧遊客 警抓準時機宣導

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市東勢分局石岡分駐所前的黃花風鈴木盛開，警方也把握機會，向民眾進行交通宣導、防詐資訊及各項宣導。圖／東勢分局提供
台中市東勢分局石岡分駐所前的黃花風鈴木盛開，警方也把握機會，向民眾進行交通宣導、防詐資訊及各項宣導。圖／東勢分局提供

台中市東勢分局石岡分駐所前的黃花風鈴木盛開，由於鄰近的東豐自行車道，許多騎自行車的遊客路過時紛紛停下拍照，警方也把握機會，向民眾進行交通宣導、防詐資訊及各項宣導。

東豐綠廊自行車道是全台第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道，全長約12公里，每到假日湧入大批遊客騎乘自行車。

石岡分駐所鄰近東豐自行車道旁，因分駐所正前方種植黃花風鈴木，每年2至3月盛開，常有騎自行車的遊客路過停下捕捉美景。警方也把握機會，在人潮聚集時向民眾宣導最新詐騙手法及防詐措施，以及駕駛電動自行車時也需配戴安全帽等新法規定。

石岡分駐所所長呂禹澄表示，員警把握與民眾接觸機會進行各項宣導，希望透過面對面的宣導方式，讓用路人加深印象，同時也提升見警率，促進警民良好關係。

台中市東勢分局石岡分駐所前的黃花風鈴木盛開，由於鄰近的東豐自行車道，許多騎自行車的遊客路過時紛紛停下拍照。圖／東勢分局提供
台中市東勢分局石岡分駐所前的黃花風鈴木盛開，由於鄰近的東豐自行車道，許多騎自行車的遊客路過時紛紛停下拍照。圖／東勢分局提供
台中市東勢分局石岡分駐所前的黃花風鈴木盛開，警方也把握機會，向民眾進行交通宣導、防詐資訊及各項宣導。圖／東勢分局提供
台中市東勢分局石岡分駐所前的黃花風鈴木盛開，警方也把握機會，向民眾進行交通宣導、防詐資訊及各項宣導。圖／東勢分局提供

電動自行車 風鈴木 車道

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