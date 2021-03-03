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中市府設RO級移動式淨水設備 每日產水500噸紓解水荒

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
RO級移動式淨水設備機組施工示意照。圖／中市府水利局提供
RO級移動式淨水設備機組施工示意照。圖／中市府水利局提供

氣象局預估今年「春雨偏少」，面對越來越嚴峻的旱災，在遲遲沒有雨水的情形下，為紓解台中水荒，增加水源多元性提供各界取用，RO級移動式淨水設備即將搬來台中了，水利局昨日協同經濟部水利署勘查設置地點，初步先設置完成後預計每日可產水500噸，提供工業冷卻水使用。

水利局長范世億指出，台中市的水情燈號持續在減量供水的橙燈，各界均面臨缺水壓力，為增加水源多元性並提高回收水水質，將選定以AO-MBR技術處理的水湳水資源回收中心的放流水作為水源。

范世億說，原本只能提供民生次級用水的放流水，透過RO級移動式淨水設備，產製的水質可提升至供應工業甚至科技業者作為冷卻水使用，初步先設置每日可產水500噸（相當於2000人每日自來水用水量）的設備，提供工業廠商作為工業冷卻水使用，預計3月於水湳水資源回收中心設置完成，4月啟動供水，來紓解水荒並降低旱期缺水造成的不便及經濟損失。

水利局指出，近年來氣候極端異常，旱象已逐漸成為常態，水資源更顯得彌足珍貴，水利局已展開多元水資源開發計畫，除福田水資源回收中心放流水回收再利用計畫，預計於2025年完工，將供應每日5.8萬噸再生水至台中港工業區作為工業用水使用外，水湳水資源回收中心放流水回收再利用計畫也將於今年招商，預計可每日提供1萬噸再生水給中部科學園區台中園區的科技業者使用。

中市府希望藉由水資源回收中心放流水質穩量定的特性，維持產業發展，降低高產值產業缺水風險，節省的自來水可以調配供給民生生活用水，運用水資源聯合調度，將水資源與市民、企業分享，創造政府、企業、民間三贏局面，也落實循環經濟水資源永續利用的目標。

RO級移動式淨水設備機組完工示意照。圖／中市府水利局提供
RO級移動式淨水設備機組完工示意照。圖／中市府水利局提供

水資源 資源回收

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