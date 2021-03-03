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已註銷號牌營業車輛仍上路 南投加強監警聯合稽查

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
已註銷號牌未繳回的營業車輛仍在路上行駛，可能造成道路安全風險大，南投將加強監警聯合稽查。圖／南投監理站提供
已註銷號牌未繳回的營業車輛仍在路上行駛，可能造成道路安全風險大，南投將加強監警聯合稽查。圖／南投監理站提供

不少已註銷號牌未繳回的營業車輛仍在路上行駛，不但用路安全風險大，更是警方取締的死角，南投縣警局日前道安會報中指出，針對縣內有超過159輛的註銷排照車輛，已請監理單位提供名冊，將加強取締攔檢開罰。

道安會報指出，公路總局去年底已對營業大型車、小型車與自用大型車加強收繳註銷牌照，營業車更需於註銷後3日內收繳號牌，特別是對於工商登記營業中的自用大型車，公司車輛應積極收回註銷牌照。

為防止註銷車輛繼續行駛事件發生，除請南投監理站配合警方造冊，共同執行監警聯合稽查加強取締外，針對註銷營業車輛，更會通知業者將號牌繳回，以及在未完成重領號牌前禁止上路。

南投監理站表示，統計至2020年底，南投縣內共有159輛營業用車註銷號牌未繳回，其中自用大型車混凝土泵浦車因無法通過定期檢驗，而逾檢註銷中，多為超重或改裝設備車輛，不僅車輛行駛風險大，因而建請警方協助加強取締攔檢依道安條例開罰外，車輛並移置保管，以免發生用路人的重大傷亡事件。

已註銷號牌未繳回的營業車輛仍在路上行駛，可能造成道路安全風險大，南投將加強監警聯合稽查。圖／南投縣警局提供
已註銷號牌未繳回的營業車輛仍在路上行駛，可能造成道路安全風險大，南投將加強監警聯合稽查。圖／南投縣警局提供

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