3月雪！玉山下起今年第一場春雪 積雪3公分

玉山下起3月雪！位在北峰的玉山氣象站雖在8點10分停止降雪，但已一片白雪覆蓋山頭，目前積雪3公分，玉山國家公園指出，近日持續將有降雪情形，已啟動「雪地加強服務措施｣，主峰線步道有嚴重結冰、積雪，強調未來若深於10公分以上或雪線達西峰下觀景台時，不適宜進行一般之登山活動。

玉山國家公園管理處表示，東北季風挾帶水氣南下，玉山主峰線步道於風口處以上，今早自5時24分開始降雪，主峰、北峰則於7點05分開始降雪，直至8時10停止，積雪約3公分，目前此路段較為陡峭、結冰濕滑情形嚴重，且風速強勁較具危險性，不少山友認為步道濕滑不利前進，隨即下撤確保登山安全。