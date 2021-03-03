聽新聞
test
0:00 / 0:00
3月雪！玉山下起今年第一場春雪 積雪3公分
玉山下起3月雪！位在北峰的玉山氣象站雖在8點10分停止降雪，但已一片白雪覆蓋山頭，目前積雪3公分，玉山國家公園指出，近日持續將有降雪情形，已啟動「雪地加強服務措施｣，主峰線步道有嚴重結冰、積雪，強調未來若深於10公分以上或雪線達西峰下觀景台時，不適宜進行一般之登山活動。
玉山國家公園管理處表示，東北季風挾帶水氣南下，玉山主峰線步道於風口處以上，今早自5時24分開始降雪，主峰、北峰則於7點05分開始降雪，直至8時10停止，積雪約3公分，目前此路段較為陡峭、結冰濕滑情形嚴重，且風速強勁較具危險性，不少山友認為步道濕滑不利前進，隨即下撤確保登山安全。
玉管處指出，今日玉山氣象站今日上午7點5分觀測到下雪，但主峰線更早在風口就發現飄雪，路面已有積雪或結冰現象，呼籲近日將前往登山的山友除了注意保暖，更要留意天氣變化及步道上的積雪，不要貿然前行須格外注意安全，並做好自身風險評估，排雲管理站及排雲山莊會加強現場宣導與管制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言