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配合新建聯合行政中心 大里區公所暫移至纖工館3樓辦公
台中市大里區公所原建物老舊、空間不足，歷經921大地震結構受損，為配合大里15期市地重劃拆除，以及新建聯合行政中心，昨起暫時進駐纖維工藝博物館3樓辦公。
民政局長吳世瑋表示，配合市府推動大里15期市地重劃，大里公所原址將拆除，並於重劃區內機十一機關用地規劃興建大里區聯合行政中心，屆時將由大里區公所、戶政事務所、地政事務所及地方稅務局大屯分局共同進駐辦公，預估總工程經費9億元。
吳局長指出，公托倍增為市府當前重要政策，聯合行政中心廳舍興建時，也會將公共托育家園一併納入規劃，未來啟用後，除可解決現有辦公場域空間不敷使用及停車空間不足等問題外，並將完善地方托育環境，打造台中幸福宜居城。
大里區長鄭正忠表示，區公所於1月25日起利用平日晚上及假日分批進行搬遷作業，經廠商及同仁全力趕工，昨搬遷完成，未來將以嶄新模樣，持續積極為民服務，與市府團隊共同打造「富市台中、新好大里」。
鄭區長提醒，台中市纖維工藝博物館3樓位在大里區勝利二路1號，搬遷後電話不變04-24063979；大里區調解委員會將搬遷至大新圖書館2樓（大新街36-1號），遷後電話改為04-24063061，請民眾留意洽公地點及洽詢電話更動。
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