快訊

口袋裡的家國？郵票定格的「華人認同」變遷史

玉山上午7時5分降三月雪 目前持續中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投夢谷瀑布遭毀開罰引風波 地主揚言全面封路

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉夢谷瀑布景致優美，但近期有民眾發現溪床被開挖整平，天然美景不在。圖／讀者提供
南投縣仁愛鄉夢谷瀑布景致優美，但近期有民眾發現溪床被開挖整平，天然美景不在。圖／讀者提供

南投縣消暑勝地「夢谷瀑布」近期被民眾投訴，溪床遭整平砌石，入口處被設「八卦牌樓」，縣府勘查均違規占用興設，將依法開罰拆除；地主認為被誤解，重申入口處為私人土地，為維護自身權益、捍衛祖靈地，公告將封路禁止任何人進出。

夢谷瀑布位在仁愛鄉南山溪上游山谷，因水勢壯闊，溪水冰涼透徹，成不少人口中的消暑秘境，近年遊客增加，衍生垃圾、塞車、違規戲水等亂象，地主一度封地禁入，經公所協調才重新開放，未料近期又被爆出違規開挖、私設牌樓等狀況。

今年元月有民眾投訴，夢谷瀑布入口處突然被設置「賽德克族文化園區」牌樓，更誇張的是，靠近瀑布滿布天然石塊的溪床竟被開挖整平、砌石堆牆，過去美景已不復見；經縣府農業處、建設處會勘確認開挖溪床整地、牌樓興設全都違法。

針對牌樓違建，建設處發文給許姓地主限期在2月26日前補照改善，但未收到其申請，要求在3月7日前拆除；溪床遭開挖整地部分，農業處發函要求在10日前陳述意見，後續再行裁罰。對此，許表示，會依規定向縣府說明和自行拆除。

但地主自覺委屈也上網公告說明，夢谷瀑布也是賽德克族、當地部落的特殊聖地，瀑布路口及周邊土地為她獨資私有地，卻被誤解成用公家土地牟利，遭受檢舉攻擊，為維護自身權益、捍衛祖靈地，7日起將全面封閉其土地，禁止任何人進出。

對於通往夢谷瀑布的道路恐被封，仁愛鄉公所表示，若該道路屬於既成巷道，就具有公用地役權，在公法優於私法的大原則下，縱使土地屬私人所有，地主也不能擅自封路阻礙通行；但，該道路是否屬於既成巷道則須由道路主管機關認定。

南投縣仁愛鄉夢谷瀑布景致優美，近年遊客增加，衍生垃圾、塞車、違規下水等亂象。圖／本報資料照
南投縣仁愛鄉夢谷瀑布景致優美，近年遊客增加，衍生垃圾、塞車、違規下水等亂象。圖／本報資料照

違建 塞車

延伸閱讀

南投衛局 為失能長輩「澡」幸福

南投涉貪鄉長申請復職 縣府准了4日交接回任

南投草屯「黃金風暴」近尾聲 預計將美到周末

為失能長輩「澡」回幸福 南投長照2.0提供到宅沐浴車

相關新聞

中捷通車 盧秀燕：Coming soon

台中捷運綠線斷軸已經超過100天，市府本周將召開第6次捷運故障審查委員會，台中市長盧秀燕昨宣布「捷運通車 Coming...

南投夢谷瀑布遭毀開罰引風波 地主揚言全面封路

南投縣消暑勝地「夢谷瀑布」近期被民眾投訴，溪床遭整平砌石，入口處被設「八卦牌樓」，縣府勘查均違規占用興設，將依法開罰拆除...

中捷通車背後 「誰是老闆」角力

台中捷運斷軸問題已改善完成，恢復試營運指日可待，儘管台北市長柯文哲大年初五來台中，就喊出「可以通了」，但台中市長盧秀燕直...

彰化黃金大道 周末最美

時序入春，正是黃花風鈴木綻放季節，彰化縣芬園鄉彰南路黃金大道、南投縣草屯鎮富昌路、台中公園與街道等地花況正盛，金黃亮麗景...

彰化縣二林鎮又建養雞場 2里居民抗議

全國每2顆雞蛋，有1顆來自彰化。彰化縣二林鎮要新設養雞場，東華里、復豐里居民昨到鎮公所拉白布條抗議，憂汙染空氣、水源，也...

南投衛局 為失能長輩「澡」幸福

南投縣65歲以上老人，占總人口比率17.36％，老化程度全台第3。縣府衛生局為加強協助失能者及家屬，結合4家機構提供6輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。