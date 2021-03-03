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南投夢谷瀑布遭毀開罰引風波 地主揚言全面封路
南投縣消暑勝地「夢谷瀑布」近期被民眾投訴，溪床遭整平砌石，入口處被設「八卦牌樓」，縣府勘查均違規占用興設，將依法開罰拆除；地主認為被誤解，重申入口處為私人土地，為維護自身權益、捍衛祖靈地，公告將封路禁止任何人進出。
夢谷瀑布位在仁愛鄉南山溪上游山谷，因水勢壯闊，溪水冰涼透徹，成不少人口中的消暑秘境，近年遊客增加，衍生垃圾、塞車、違規戲水等亂象，地主一度封地禁入，經公所協調才重新開放，未料近期又被爆出違規開挖、私設牌樓等狀況。
今年元月有民眾投訴，夢谷瀑布入口處突然被設置「賽德克族文化園區」牌樓，更誇張的是，靠近瀑布滿布天然石塊的溪床竟被開挖整平、砌石堆牆，過去美景已不復見；經縣府農業處、建設處會勘確認開挖溪床整地、牌樓興設全都違法。
針對牌樓違建，建設處發文給許姓地主限期在2月26日前補照改善，但未收到其申請，要求在3月7日前拆除；溪床遭開挖整地部分，農業處發函要求在10日前陳述意見，後續再行裁罰。對此，許表示，會依規定向縣府說明和自行拆除。
但地主自覺委屈也上網公告說明，夢谷瀑布也是賽德克族、當地部落的特殊聖地，瀑布路口及周邊土地為她獨資私有地，卻被誤解成用公家土地牟利，遭受檢舉攻擊，為維護自身權益、捍衛祖靈地，7日起將全面封閉其土地，禁止任何人進出。
對於通往夢谷瀑布的道路恐被封，仁愛鄉公所表示，若該道路屬於既成巷道，就具有公用地役權，在公法優於私法的大原則下，縱使土地屬私人所有，地主也不能擅自封路阻礙通行；但，該道路是否屬於既成巷道則須由道路主管機關認定。
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