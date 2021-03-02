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南投涉貪鄉長申請復職 縣府准了4日交接回任

聯合報 / 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
南投縣仁愛鄉長吳文忠（中）因涉貪遭押長達350天，上個月交保獲釋，且申請復職獲准。圖／南投縣政府提供
南投縣仁愛鄉長吳文忠（中）因涉貪遭押長達350天，上個月交保獲釋，且申請復職獲准。圖／南投縣政府提供

南投縣仁愛鄉長吳文忠去年3月因涉貪汙遭羈押，被起訴且續押長達350天，上個月23日便辯論終結予以100萬元交保釋放；吳隔日即向縣府申請復職獲准，民政處表示，依「地方制度法」准其復職，4日上午10時將辦理復職交接典禮。

吳文忠去年3月10日因涉及貪汙遭羈押，同年5月13日台中地檢署偵查終結，查出任內涉貪至少54件，收受或索賄金額達827萬元，將其起訴續押；今年2月23日辯論終結予以100萬元交保，羈押350天重獲自由，其復職動向引關注。

民政處23日當天也針對吳交保獲釋能否復職做出說明，依「地方制度法」第78條第2項規定，依刑事訴訟程序被羈押經釋放時，於其任期屆滿間前，得准其先行復職，因此吳依法可申請復職。據了解，吳24日就向縣府提出申請復職獲准。

民政處今表示，長吳文忠去年3月10日因涉貪汙案，經台灣台中地方法院聲請羈押獲准，當時即依「地方制度法」第78條第1項第3款規定，停止其鄉長職務，並依同法第82條第2項規定，核派前觀光處長王源鍾代理。

王代理鄉長後因個人因素請辭獲准，再依規核派原住民族行政局副局長石尊仁代理迄今；如今吳交保釋放，且申請復職獲准，4日上午10時將在仁愛鄉多功能會館舉行復職交接典禮，由該處長吳燕玲為主持人，主計處長陳美秀為監交人。

貪汙 刑事訴訟

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