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台中肉品市場活化 肉商批走回40年前老路

聯合報 / 記者黃寅陳秋雲／台中即時報導
台中市政府進行位在北區的肉品市場原地轉型活化，但台中市家畜肉類商業同業公會今聲明反對。圖／民眾提供
台中市政府進行位在北區的肉品市場原地轉型活化，但台中市家畜肉類商業同業公會今聲明反對。圖／民眾提供

台中市政府進行位在北區的肉品市場原地轉型活化，但台中市家畜肉類商業同業公會今聲言反對，表示這不僅是走回40年前向外縣市買豬的老路，把豬運回宰殺汙染不易控制，而且到外地買豬增加成本，且還不是溫體豬，又影響了售價，希望仍維持舊有運作，若市府仍執意推動，不排除「有激烈維護權益行動」。

公會指出，肉品市場去年依市府函，公告自昨天起逐月減少拍賣量3分之1，不僅嚴重影響需求，也使得昨天的拍賣價格高達77.34元，比鄰近縣市高出近10元，亦比全國平均價格70元貴7元多，供需嚴重失調，平穩物價功能蕩然無存。

公會說，盧市長初上任曾允諾「未來新址，必須符合肉商需求」如今卻以時代變遷，都市發展必須進行開發為由，片面扼殺肉商生存之道，放棄每日達30萬元以上的營收，不顧原舊台中市地區130萬市民食肉需求。

公會說，肉品市場解除拍賣、屠宰業務後，導致業者必需遠赴其他縣市承銷豬隻後再運回本市太平、大里、潭子等屠宰場屠宰，造成二度汙染，並不符合環保效率，無形中增加運輸成本，且運輸路途遙遠，突發狀況難以避免，肉質新鮮保持堪憂。若是買冷鏈處理的豬，也不符消費者喜好。

公會指出，市長去年議會總質詢時片面宣布肉品市場將轉型規畫，並於110年底終止屠宰業務並停止拍賣豬隻，卻未提出配套措施，除有違肉品市場設立宗旨外，亦損及供、銷雙方權益。為提供市民生鮮、衛生、安全的溫體豬肉需求，台中市肉品市場不可貿然廢除。轉型活化具體方案，必須維持拍賣與屠宰兩大主要業務。

台中市農業局回應說，市府因肉品市場設備老舊，運轉效能不佳，對附近居民生活造成極大影響，因此基於保障市民權益，進行肉品市場原地轉型活化，停止拍賣及屠宰業務，同時結合餐飲服務、生鮮超市、文創市集等設置複合型商場，周邊將配合公園綠美化及社會住宅，打造良好生活機能，帶動地區經濟發展。

農業委員會推動生鮮肉品供應鏈現代化，以透過冷鏈物流運送，改善國產豬肉整體新鮮度，市府配合此政策，推動台中市肉品市場原址轉型活化，且中、彰、投三縣市已形成共同生活圈，希望透過肉品市場活化升級，徹底解決長期活豬運輸及空氣、噪音、水汙染等問題，創造優質生活環境，提供市民衛生、健康肉品。

中市肉品市場有5條屠宰線，今年底前將全部撤除屠宰線、毛豬拍賣設施。圖／中市農業局提供
中市肉品市場有5條屠宰線，今年底前將全部撤除屠宰線、毛豬拍賣設施。圖／中市農業局提供

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