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台中高鐵AI取締違停 昨天執法首日取締件數出爐

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局在台中高鐵的旅客接送區，設置AI取締設備，開罰首日有385件違規停車。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局在台中高鐵的旅客接送區，設置AI取締設備，開罰首日有385件違規停車。圖／台中市警局交通大隊提供

台中市警局在台中高鐵站設置AI取締設備，針對違規接送客、違規停車等行為取締，昨天首日開罰違停385件，但無違規上下客情形，比起宣導期前，每日仍有842件違規停車，已見大幅減少，呼籲旅客前往台中高鐵時，遵守相關交通法規，保持交通順暢。

台中市警局交通大隊長陳松寅說，在進入宣導期前，偵測設備偵測每日平均違停件數為842件、違規上下客為19件，進入2月份宣導期，每日平均違停件數已降至663件、違規上下客則降為15件。

他說，3月1日正式執法的第一天，違停件數降為385件、違規上下客0件，已有顯著的下降，顯示科技執法設備對於違規防制有很好的效果，警察局將持續觀察該路段違規情形，期盼站區內的行車秩序能獲得良好的改善。

台中市警局交通大隊表示，「違規停車偵測執法」是利用AI偵測攝影機，全天候針對違規停車及違規上、下客等違規態樣，進行智慧影像分析，自動擷取違規影像依法逕行舉發。另外利用高鐵站內違規偵測攝影機，即時回傳站區影像、現場車流及違停狀況，一旦發生事故或交通壅塞等突發案件，能立即派遣警力前往處置，有效提升高鐵站區的行車安全與順暢。

台中市警局長楊源明呼籲，科技執法目的在於提升高鐵站區行車秩序與安全，同時運用科技執法達到減少警力耗費及降低員警攔檢風險之效果，也提醒民眾前往高鐵站搭車或接送旅客，切勿任意違規停車或攬客，遵守車輛分流規定，以保障旅客路權，提升交通安全與行車順暢。

台中市警局在台中高鐵的旅客接送區，設置AI取締設備，開罰首日有385件違規停車。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局在台中高鐵的旅客接送區，設置AI取締設備，開罰首日有385件違規停車。圖／台中市警局交通大隊提供

高鐵 違停 台中市

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