彰化副縣長懸缺已久 林田富回鍋接任

彰化縣目前126萬人，依地方制度法規定，縣政府得置二名副縣長，目前副縣長洪榮章一人，因應縣政急速發展，提升服務品質，縣府今發布人事異動，另一名副縣長林田富到職履新，將借重他在產官學界的豐富經驗，讓縣政工作執行更為周全。

彰化縣長王惠美上任以來，都靠唯一的副縣長洪榮章打理副手事務，協調能力佳也讓縣府對外溝通順暢，但縣政工作繁重，另一名副縣長之位懸缺已久，終於在這一任期的最後不到兩年找到人選，王惠美今天在主管會報中期勉林副縣長加入縣府團隊後一起為縣政打拚。

林田富曾擔任前彰化縣長卓伯源的副手直到卸任，後來回到大學教書，直到回鍋前都還在學校服務，新任副縣長林田富現年58歲，國立台灣海洋大學海洋法學研究所法學碩士畢業，2011年接掌副縣長，曾擔任彰化縣文化局長、教育處長等職務，並曾任靜宜大學法律系副教授、中州科技大學副教授、亞洲大學財經法律系暨研究所副教授兼產學長、台灣美術館諮詢委員、靜宜大學教師會秘書長、靜宜大學藝術中心主任、鹿港民俗文物館董事、席德進基金會董事、中華醫養產學發展協會理事長、台灣時代文化藝術基金會董事長等職務。