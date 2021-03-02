消滅荔枝椿象農損 竹山實施全鎮噴藥作業1個月
每到3月的殺蟲季，為了以化學手段防治荔枝椿象病蟲害，今天起針對全鎮進行噴藥作業1個月，希望能減少荔枝椿象在居住環境、民生用品上的產卵困擾，讓居民生活可以放心，農民能夠安心種植，3月30日前從市區到郊區將持續進行噴藥殺椿象，希望能將荔枝椿象趕出竹山。
竹山鎮公所表示，農業鄉鎮為避免往年椿象肆虐情況，為有效防治荔枝椿象危害，過去透過各里里長協助，在每一棵樹懸掛一張蜂卵卡，而每一張蜂卵卡平均可釋放100逾隻的平腹小蜂，希望透過釋放天敵「平腹小蜂」，降低荔枝椿象的繁殖密度，今年竹山鎮公所購入荔枝椿象防治車，將前進到各里展開噴藥作業。
只見工作人員全副武裝，拿著噴頭，針對鎮內荔枝樹、無患子樹、龍眼樹等公共區域的無患子科樹種，開始進行荔枝椿象防治作業，從3月2日起到月底，從市區出發到郊區，全鎮公共領域都會確實噴藥，希望今年能讓荔枝椿象成蟲還沒交配產卵就進行防治。
鎮長陳東睦表示，現在防疫重點都在新冠肺炎，不過除了新傳染疾病外，既有的農業害蟲我們一樣不能大意，希望藉由「殺蟲計畫」超前部屬，讓大家生活環境無憂，免疫力自然就可以提升，讓大家能更無後顧之憂來對抗疫情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言