台中旅遊景點夯 二二八連假吸客逾87萬人次
二二八連假落幕，台中市政府觀光旅遊局今天指出，經統計台中市31處景點，在3天連假內吸引逾87萬人次湧入；觀旅局將持續監測各景點旅遊人數及防疫作為，營造安心旅遊環境。
國內旅遊夯，台中市觀旅局表示，二二八連假，台中31處旅遊景點，3天遊客人潮超過87萬人次；台中市旅宿訂房率觀光旅館及民宿接近滿房，一般旅館業超過5成以上。
台中市觀旅局長林筱淇指出，台中地理位置居中，適合短天數的連假旅行，不需要長途跋涉，宅在台中2至3天成為許多人的新選擇。
台中市政府表示，市府在1月份重啟台中觀光旅遊網「台中市即時景點或鄰近重要道路實況影像」系統，提供民眾出門前可先上網查詢做好分流。
另外，市府並動員走訪台中各主要觀光遊憩據點，瞭解潛在人潮聚集區防疫準備情形，輔導旅宿業及遊樂業等觀光產業共築防疫網，加強營業場域環境清潔、消毒與餐飲管理，提供安心旅遊環境。
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