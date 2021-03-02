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有石虎！苗栗市聯大路友善 生態檢核諮詢會議列管追蹤

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市聯大路改善工程3月9日到今年12月31日交通管制，車輛必須配合改道。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市聯大路改善工程3月9日到今年12月31日交通管制，車輛必須配合改道。圖／苗栗縣政府提供

2億多元苗栗市聯大路改善工程將新設3座動物通道（橫越箱涵），及引導柵欄等友善石虎等野生動物設施，縣府工務處開工前夕，今天邀請台灣大學李玲玲教授等專家學者現勘及討論，工程期間每個月召開生態檢核諮詢會議列管追蹤。

聯大路（苗30線）連接聯合大學二坪、八甲校區，因車禍頻仍，交通部「生活圈道路交通系統建設計畫」補助經費改善，將於3月9日動工，工務處今天邀請李玲玲、東海大學教授林良恭，及農委會特有生物研究保育中心主秘鄭錫奇等人，現勘石虎警告標誌、動物通道等道路設計友善生態設施。

討論綠覆率、透水鋪面、溫度調控、雨水收集、未來指標物種類型或要素、負面補償措施、生態棲地中度及高度敏感、生態友善對策、 推行友善環境耕作、降低或改善流浪犬貓與石虎野外競爭等內容，工務處每月召開生態檢核諮詢會議，列管追蹤辦理情形。

工務處指出，聯大路改善工程依據「省道公路工程生態檢核執行參考手冊」，設計、施工及維護管理3階段，進行生態檢核工程及相關工作，並依林務局頒訂「重要石虎棲地保育評析」進行棲地評估及關注，將生態友善設施納入設計，並訂定自主檢核。

工務處長古明弘說，透過生態調查評估與溝通協商機制，整合工程與生態理念，工程各階段導入生態保育策略，並將公民參與及資訊公開融入流程， 運用不同檢核表完整記錄工程個階段評估，落實生態工程永續發展理念，維護生物多樣性資源與棲地環境品質。

另外，聯大路改善工程需求，3月9日至今年年12月31日，全路段調撥封閉一向車道，另一車道單向通行，並進行交通管制措施，「O」字時鐘方向改道行駛苗28-1線等替代道路，工務處籲請用路人配合引導及依相關標誌牌面指示減速慢行及改道。

苗栗市聯大路改善工程開工在即，苗栗縣政府今天邀專家學者現勘及討論生態友善設施。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市聯大路改善工程開工在即，苗栗縣政府今天邀專家學者現勘及討論生態友善設施。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市聯大路改善工程開工在即交通管制，。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市聯大路改善工程開工在即交通管制，。圖／苗栗縣政府提供

石虎 車道

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