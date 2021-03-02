有石虎！苗栗市聯大路友善 生態檢核諮詢會議列管追蹤

2億多元苗栗市聯大路改善工程將新設3座動物通道（橫越箱涵），及引導柵欄等友善石虎等野生動物設施，縣府工務處開工前夕，今天邀請台灣大學李玲玲教授等專家學者現勘及討論，工程期間每個月召開生態檢核諮詢會議列管追蹤。

聯大路（苗30線）連接聯合大學二坪、八甲校區，因車禍頻仍，交通部「生活圈道路交通系統建設計畫」補助經費改善，將於3月9日動工，工務處今天邀請李玲玲、東海大學教授林良恭，及農委會特有生物研究保育中心主秘鄭錫奇等人，現勘石虎警告標誌、動物通道等道路設計友善生態設施。

討論綠覆率、透水鋪面、溫度調控、雨水收集、未來指標物種類型或要素、負面補償措施、生態棲地中度及高度敏感、生態友善對策、 推行友善環境耕作、降低或改善流浪犬貓與石虎野外競爭等內容，工務處每月召開生態檢核諮詢會議，列管追蹤辦理情形。

工務處指出，聯大路改善工程依據「省道公路工程生態檢核執行參考手冊」，設計、施工及維護管理3階段，進行生態檢核工程及相關工作，並依林務局頒訂「重要石虎棲地保育評析」進行棲地評估及關注，將生態友善設施納入設計，並訂定自主檢核。

工務處長古明弘說，透過生態調查評估與溝通協商機制，整合工程與生態理念，工程各階段導入生態保育策略，並將公民參與及資訊公開融入流程， 運用不同檢核表完整記錄工程個階段評估，落實生態工程永續發展理念，維護生物多樣性資源與棲地環境品質。