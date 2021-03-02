影／南投縣鐵腕強拆 清境超大違建民宿真的掰了

南投縣政府強力查報違建，建設處拆除大隊今再遣重機具大動作拆除清境地區台14線旁1處面積近200坪的4層樓超大民宿違建；建設處表示，去年底已進行首次拆除，今是第2次執行，就是要依法拆毀到「不堪使用」的標準。

建設處指出，違建事件層出不窮，南投又以觀光景區民宿為增加房間違法興建、增建狀況最為頻繁，有7件被營建署列為優先拆除對象，全數落在清境地區，縣府陸續排定拆除行程，並通知業者自拆，至去年底已拆除5處重大違建。

今天由拆除大隊動工強拆的民宿違建，也是中央列管重大違建之一，而該棟違建就位在台14甲線合歡山公路、鄉道投89線（力行產業道路）交會處，過去是由簡易鐵皮搭建的警用檢查哨，哨站廢除後，警方將該處私有土地歸還給地主。

但地主在地目不符，且未申請建照的情形下，違法興建成4層樓18間客房的超大民宿會館，當地民眾表示，這間民宿在當地少說10來年，還換過幾次名字，因為緊鄰陡坡路旁又很大棟，相當醒目也讓路過民眾頗有壓迫感的。

建設處表示，去年8月即要求地主自行拆除，也行文通知，但其反映仍有其他廠商契約、需找地方安置家具物品、疫情難找工等盼通融，經評估寬限至12月31日；到期後，業者雖拆除部分，但未達到不堪使用標準，只好由縣府強力拆除。

今年元月就派遣拆除大隊及重機具拆除該處違建的部分外牆，今進行二次拆除作業，派出4部重機具拆毀1至4樓的所有外牆和內部設施，在不損及建築結構安全狀況下，確實拆到「不堪使用」標準，也讓這棟存在多年的超大違建走入歷史。