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咖啡園到植保機 彰化農村旅遊夯13條遊程與旅行社合作

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府今舉行第二屆「金牌農村誓師大會暨彰化優質農村遊程頒獎典禮」，大有社區、源泉社區及四芳社區分別得前三名。記者林敬家／攝影
彰化縣府今舉行第二屆「金牌農村誓師大會暨彰化優質農村遊程頒獎典禮」，大有社區、源泉社區及四芳社區分別得前三名。記者林敬家／攝影

彰化今年春節熱門旅遊現是被雄獅旅遊評為第一，近期國旅夯，去年有將近40團踩線團到彰化，讚農村旅遊為在地特色，彰化縣府今舉辦金牌農村以及彰化優質農村遊程頒獎表揚，選出種出有機金炭稻米埔鹽鄉大有社區為金牌，銀牌二水鄉源泉社區舉辦「小鎮藝術節」獲得文化部支持，銅牌永靖四芳社區也獲得「優良空氣品質淨化區」模範社區。

彰化積極推農村旅遊，彰化縣長王惠美說，彰化縣透過點線面深度旅遊促成13條遊程與旅行社合作，經過網友票選後選出前三名路線，金牌「社頭產業深度體驗之旅」，由社頭青農、織襪觀光工廠及鐵路主題便當店帶民眾走訪社頭；銀牌「八卦山咖啡深度微旅行」，民眾可深訪台灣低海拔的咖啡傳奇；銅牌是「農龍米食文化大串燒」提供紅龍果、有機米、玉米筍、爆米香、植保機等趣味農遊體驗。

彰化縣府農業處表示，縣府也請由農委會水保局輔導的「新南向旅行社」，透過系統性的課程輔導、實地勘查及線上專業諮詢等方式，將旅遊路線實際與市場接軌，讓其他城市的民眾可以來彰化享受田野風光，做為鄉土教育的一環，讓農村經濟有不一樣的成果。

彰化縣府今舉行第二屆「金牌農村誓師大會暨彰化優質農村遊程頒獎典禮」。記者林敬家／攝影
彰化縣府今舉行第二屆「金牌農村誓師大會暨彰化優質農村遊程頒獎典禮」。記者林敬家／攝影
彰化農村旅遊受歡迎，彰化縣府促成13條遊程與旅行社合作。記者林敬家／攝影
彰化農村旅遊受歡迎，彰化縣府促成13條遊程與旅行社合作。記者林敬家／攝影

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