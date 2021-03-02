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南投草屯「黃金風暴」近尾聲 預計將美到周末
時序入春，且受氣候少雨影響，國內各地風鈴木鮮豔盛綻，南投縣草屯鎮南開科大、富功國小之間的富昌路旁黃花風鈴木也漂亮綻放，更因種在城區人行道兩側，猶如「黃金大道」而颳起黃色風暴吸引遊客，現已盛開，預計美到周末。
草屯鎮公所指出，草屯體育館、南開科大、草屯警分局旁兒童公園一帶均有種植黃花或洋紅風鈴木，過去花期多落在春暖花開的3月，但近年暖冬少雨，乾旱讓植物產生危機感，不僅提早到2月就開花，花況也相當好，幾乎連年都大爆花。
今年鎮內風鈴木其實在2月中上旬就陸續綻放，草屯體育館先前已有一波盛放，現在已凋零；兒童公園花期雖較體育館稍晚了一些，但種得較零散，且多已落花；目前就南開科大、富功國小間的富昌路「黃金大道」仍有黃澄澄美景可拍。
草屯公所表示，富昌路人行道兩側均種植花色亮麗的黃金風鈴木，且綿延上百公尺，因此每逢開花期就成了「黃金大道」，且因周邊有校區建築，還有幾棟洋房建物，看起來頗有異國風情，拍照構圖也有別於一般郊區花景，很受民眾歡迎。
而今天雖是228連假過後上班首日，仍有不少民眾結伴前往遊賞，甚至自備矮梯大拍網美照，但公所提醒，民眾拍照時務必留意往來車流，避免在馬路上拍照影響行車，另該處現已盛放，按過去經驗頂多可再撐1周，這兩天是最佳賞花期。
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