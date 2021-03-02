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中市31處主要遊憩據點 228天連假湧87萬人次
228連假期間，中部地區天氣晴朗，台中市吸引大批旅客造訪，各景點人數突破新高，據統計，中市31處主要遊憩據點，3天連假遊客人數超過87萬人次；加上先前7天春節假期的180萬人次遊客，短短10天吸引約267萬人次造訪。
中市府觀光旅遊局長林筱淇表示，台中地理位置居中，不需長途跋涉，適合短天數的連假旅行，在台中2至3天旅遊成為許多人的新選擇。228連假，台中市旅宿訂房率接近滿房、谷關地區溫泉旅館超過8成以上、一般旅館業超過5成以上，表現亮眼。
林筱淇說，以旅館為基地，周邊可以踏青的景點，成為造訪遊客首選，東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道及市區多條自行車道，湧入許多遊客騎鐵馬賞美景。而今年櫻花盛開，花況良好，武陵農場、福壽山農場、梨山、谷關、新社、后里等賞櫻景點到處都人山人海。
此外，台中市近年因「谷關七雄‧健行森活」及「我是登山王」活動已逐漸帶動郊山旅遊熱潮，因此谷關及大坑等山區景點，也成為民眾熱門活動選項之一，吸引民眾遠離都市的繁華喧囂。
台中市各大廟宇也吸引許多遊客參拜，人潮絡繹不絕；另外，在市區交通便捷的知名景點，像是一中街商圈、逢甲商圈、草悟道、科博館、國美館、國家歌劇院及彩虹眷村等處，同樣湧入大批觀光人潮，周邊店家也受惠。
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